Son Dakika! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 16 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi. Harekatta Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta bulunan terör örgütüne ait 16 hedef imha edildi. Harekatta çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi.

TERÖR HEDEFLERİNE HAVA HAREKATI

Bakanlıktan harekat ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 3 Ekim 2023 saat 20.00'de hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 16 hedef imha edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yapılan açıklamaya göre; İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgusu yapıldı. Harekat sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alındığı belirtildi.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, terörle mücadelede kararlık mesajı vererek dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, güney sınırının tamamını en az 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik şeridiyle koruma, onun ötesindeki faaliyetleri de mutlak denetim altında tutma stratejilerinin baki olduğunu söyleyerek, "Atacağımız yeni adımlar sadece hazırlık, zaman ve ortam meselesidir. Bunun için, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' sözü, kulaklardan hiç eksik olmasın, diyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İLK HAREKAT 1 EKİM'DE DÜZENLENDİ

Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK hedeflerine 1 Ekim'de düzenlenen hava harekatında Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerindeki terör örgütü PKK'ya ait 20 hedef imha edilmişti.