Kuzey Irak'a hava harekatı! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos bölgelerine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

SÖZDE ÜS OLARAK KULLANILAN BÖLGELER VURULDU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK/KCK-PYD/ YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek, hudut güvenliğini sağlamak ve terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos'ta bulunan ve teröristler tarafından sözde üs olarak kullanılan bölgelere 1 Eylül 2023 saat 00.30'da Hava Harekatı icra edilmiştir.

16 MAĞARA AĞZI, 4 SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Harekat ile teröristler tarafından kullanılan 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposu imha edilmiş; çok sayıda terörist etkisiz hale getirilerek terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir.

SİVİL HALKIN CAN GÜVENLİĞİNE AZAMİ DİKKAT GÖSTERİLDİ

Harekat öncesinde hedefler özenle seçilmiş, harekatın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile tarihi, dini, kültürel varlıklar ve çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir.

"OPERASYONLAR AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri; ülkemizin ve milletimizin güvenliğini tehdit eden terörist unsurları sahada bulup yok etmeye en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.