Son Dakika: Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait 15 hedef etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a yönelik düzenlenen hava harekatında, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 15 hedef imha edildi.

IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyinde PKKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak Kuzey Irak'a gerçekleştirilen hava harekatında çok sayıda terörist ile terör hedefleri imha edildi.

"15 HEDEF İMHA EDİLDİ"

Operasyonun detaylarını paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, "İnlerini yerle bir etmeye devam!" notunu düştü. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bulunan terörist hedeflerine 4 Kasım 2023 saat 19.30'da hava harekatı icra edilmiş, icra edilen hava harekatıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 15 hedef imha edilmiştir.

"ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

İcra edilen harekatta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."