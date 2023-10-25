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Son Dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı - Son Dakika

Son Dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Son Güncelleme: 25.10.2023 22:46

Son dakika: TSK tarafından Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi. Metina, Gara, Avaşin, Hakurk ve Kandil bölgelerinde 19 hedef vuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatında, PKK terör örgütüne ait 19 hedef vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı harekatın detaylarını, "Bir gece ansızın" notuyla duyurdu.

IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde PKK terör örgütüne yönelik yeni hava harekatı düzenledi. Harekat kapsamında teröristlere ait çok sayıda hedef vuruldu.

19 HEDEF İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (TSK) harekatın detaylarını, "Bir gece ansızın" notuyla duyurdu. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Avaşin, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 25 Ekim 2023 saat 21.00'da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 19 hedef imha edilmiştir.

ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

Son Dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Terör örgütüne ait 19 hedef imha edildi

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı - Son Dakika
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