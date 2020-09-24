Son Dakika | Irak, Kovid-19 nedeniyle İran'a uçuşları süreli olarak askıya aldı - Son Dakika

Son Dakika | Irak, Kovid-19 nedeniyle İran'a uçuşları süreli olarak askıya aldı

Son dakika habere göre Irak Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran'a gidiş-dönüş uçak seferlerinin iki haftalığına askıya alındığını açıkladı.

Son Dakika | Irak, Kovid-19 nedeniyle İran'a uçuşları süreli olarak askıya aldı, System.String[]

Irak Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran'a gidiş-dönüş uçak seferlerinin iki haftalığına askıya alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran Havacılık Otoritesi'nin sunduğu talep üzerine Irak Hava Yolları'nın İran'a gidiş-dönüş tüm seferlerinin, 25 Eylül- 9 Ekim tarihlerinde askıya alınmasına karar verildiği belirtildi.

İran bölgelerinde Kovid-19 vakalarının açıklanmasının ardından söz konusu kararın, ülkedeki yerel havalimanlarından İran havalimanlarına direkt yapılan tüm uçuşları kapsadığı ifade edildi.

Irak Hava Yolları, İran'a uçuşları Bağdat ve Necef'teki havalimanlarından gerçekleştiriyor.

Irak ile İran arasındaki uçuşlar yaklaşık 6 ay aradan sonra 16 Ağustos'ta yeniden başlamıştı.

Ulaştırma Bakanlığı, Uçak, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 22:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Irak, Kovid-19 nedeniyle İran'a uçuşları süreli olarak askıya aldı - Son Dakika

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