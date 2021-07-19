Son dakika: Irak, Libya, Suudi Arabistan ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 62, Libya'da 18, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ise 14'er kişi daha hayatını kaybetti.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 62 kişinin hayatını kaybettiği, 9 bin 883 yeni vaka tespit edildiği, 8 bin 278 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 17 bin 892'ye, vaka sayısının 1 milyon 501 bin 595'e çıktığı, 1 milyon 364 bin 545 kişinin ise sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 18 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 425 yeni vaka tespit edildiği, 617 kişinin iyileştiği belirtildi.

Son verilerle yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 299'a, vaka sayısının 224 bin 920'ye yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısının da 184 bin 53'e ulaştığı aktarıldı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 14 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği, 1293 kişinin virüse yakalandığı, 1453 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 8 bin 89, vaka sayısının da 510 bin 869 olduğu, iyileşenlerin sayısının ise 492 bin 149'a yükseldiği kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19'dan 14 kişinin daha hayatını kaybettiği, 803 yeni vaka tespit edildiği, 505 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Son rakamlarla toplam can kaybının 9 bin 910, vaka sayısının 762 bin 28, iyileşenlerin sayısının da 743 bin 866 olduğu aktarıldı.