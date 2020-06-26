Son dakika! Irak Ortak Operasyon Komutanlığı'ndan Hizbullah karargahı baskınına ilişkin açıklama - Son Dakika

Son dakika! Irak Ortak Operasyon Komutanlığı'ndan Hizbullah karargahı baskınına ilişkin açıklama

Son dakika haberine göre Irak Ortak Operasyon Komutanlığı, Hizbullah Genel Merkezine düzenlenen baskına ilişkin açıklamasında, baskın sonrası bazı silahlı grupların devlete ait askeri araçlarla Yeşil Bölge'ye doğru hareket etmesini, devletin güvenliği için tehdit olarak nitelendirdi.

Irak Ortak Operasyon Komutanlığı, Hizbullah Genel Merkezine düzenlenen baskına ilişkin açıklamasında, baskın sonrası bazı silahlı grupların devlete ait askeri araçlarla Yeşil Bölge'ye doğru hareket etmesini, devletin güvenliği için tehdit olarak nitelendirdi.

İstiklal Caddesi'nde elindeki bıçakla etrafa saldıran kişi gözaltına alındı
Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi


"Son dönemde Irak ve dünya gündemini meşgul eden yabancı misyonları ve askeri üsleri hedef alan saldırıların arması üzerine dün gece yaşanan olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, "25/26 Haziran günü yapılan istihbarat bilgisi doğrultusunda saldırı yapan grupların yerleri belirlenerek haklarında Irak Terörle Mücadele Yasası uyarınca tutuklama kararı çıktı" denildi.


Devlet mevkilerini hedef alacak olan saldırıyı önlemek için Terörle Mücadele Birliği'nin harekete geçmesi emrinin verildiği belirtilen açıklamada, "Baskında 14 sanık tutuklandı ve suç aleti 2 roket rampasına el koyuldu. İçişleri Bakanı başkanlığındaki soruşturmanın tamamlanmasına kadar sanıklar gözaltına alındı. Ancak baskının tamamlanmasının ardından resmi izin almadan bazı silahlı gruplar devlete ait askeri araçlarla Yeşil Bölge'deki Terörle Mücadele Birliği'ne ait karargahlarına yaklaştı" dedi.


Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı otoritesi altında olmak istemeyen bu tarafların davranışlarının ülkenin güvenliği ve siyasi rejimi için tehlikeli bir adım olduğu kaydedilen açıklamada, "Devletin olanaklarını kullanan bu tarafların davranışları gerekçesi ne olursa olsun kabul edilemez. Irak halkının barış ve huzurunu sağlamak için daha azimli bir şeklide çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - ERBİL

Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:07 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Irak Ortak Operasyon Komutanlığı'ndan Hizbullah karargahı baskınına ilişkin açıklama - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:57 İstiklal Caddesi'nde elindeki bıçakla etrafa saldıran kişi gözaltına alındı 21:50 Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 21:25 Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
22:55
Burak Yılmaz, Konyaspor'a karşı oynadığı son 6 maçta 8. golünü attı
21:59
Irak'ın sınır ötesi harekatlarda sivil kayıplar yaşandığı iddiasına Türkiye'den cevap: PKK'nın kara propagandasına alet olmayın
21:57
İstiklal Caddesi'nde elindeki bıçakla etrafa saldıran kişi gözaltına alındı
21:57
Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
21:50
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
21:26
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
21:24
Balkondan düşen kadını çevredekiler havada yakaladı
21:04
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
21:03
Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir
20:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 22:59:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Irak Ortak Operasyon Komutanlığı'ndan Hizbullah karargahı baskınına ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]