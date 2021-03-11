Son dakika! Irak'ta 26, Libya'da 10 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Irak'ta 13 bin 671'e, Libya'da 2 bin 340'a ulaştı.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 26 kişi vefat etti, 5 bin 170 yeni vaka kaydedildi, 3 bin 57 kişi de iyileşti.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 13 bin 671'e, vaka sayısı 745 bin 642'ye, iyileşenlerin sayısı 674 bin 345'e yükseldi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 10 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1073 yeni vaka tespit edildiği, 778 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Son verilerle salgındaki toplam vefat sayısının 2 bin 340'a, vaka sayısının 142 bin 671'e yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 129 bin 706 olduğu ifade edildi.