Son dakika... Irak'ta 45 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 45 artarak 10 bin 815'e yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 45 kişi daha hayatını kaybetti, 3 bin 804 kişiye virüs tanısı konuldu.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 10 bin 815'e, vaka sayısı 467 bin 755'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 394 bin 386'ya ulaştı.