Son Dakika | Irak'ta 5 milletvekili Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Son Dakika | Irak'ta 5 milletvekili Kovid-19'a yakalandı

Son dakika haberleri: Irak Meclisi'ndeki 5 milletvekilinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Son Dakika | Irak'ta 5 milletvekili Kovid-19'a yakalandı, System.String[]

Irak Meclisi'ndeki 5 milletvekilinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Meclis Genel Sekreteri Hoşyar Karadağ, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Meclisteki milletvekilleri arasında 5 kişide Kovid-19 tespit edildi." dedi.

Virüse yakalananlar arasında Musul Milletvekili Mahasin Hamdun Deli ile Ala Naşi ve Leyt Duleymi'nin olduğunu aktaran Karadağ, bu durum nedeniyle meclisin çalışmalarına ara vermeyeceğini belirtti.

Iraklı milletvekili Vahde Cumeyli de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

Korumalarının eşliğinde hastaneden ayrılmıştı

Musul Milletvekili Deli iki gün önce korumaları eşliğinde yattığı hastaneden zorla çıkarak evine dönmüştü.

Deli'nin hastane yetkililerinin uyarılarına rağmen korumalarıyla hastaneden ayrılırken çekilen görüntüleri sosyal medyaya da yansımış ve çeşitli çevrelerin eleştirisine neden olmuştu.

Mecliste Kovid-19'a yakalanan 5'inci kişinin kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Milletvekili, Karadağ, Musul, Irak, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 02:37 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Son Dakika | Irak'ta 5 milletvekili Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu Koronavirüsü fırsat bilen uyuşturucu satıcıları polisten kaçamadı Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Trump'ın ülke liderleriyle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine "garip" semptomları görüldü Paris'te insanlık ayıbı! "Astımım var" diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
İki büyük ülkeyi savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış İki büyük ülkeyi savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış         
14:47
Korku dolu anlar kamerada! Sele kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı Korku dolu anlar kamerada! Sele kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı         
14:18
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi         
14:01
Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı         
13:58
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor         
13:57
AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi         
13:52
Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi         
13:39
Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu         
13:37
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur         
13:35
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek         
13:34
Twitter'a kullanıcıların merakla beklediği özellik geldi! Artık sesli tweet atılabilecek Twitter'a kullanıcıların merakla beklediği özellik geldi! Artık sesli tweet atılabilecek         
13:27
Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan hırsızlar yakalandı Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan hırsızlar yakalandı         
13:24
Köprülü kavşaktan uçan otomobilin sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan çıktı Köprülü kavşaktan uçan otomobilin sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan çıktı         
13:21
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti         
13:05
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi         
12:59
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak         
12:50
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor         
12:40
Bursa'da üniversiteli kıza deodorant şişesiyle tecavüz davasında sanığın ifadesi ortaya çıktı Bursa'da üniversiteli kıza deodorant şişesiyle tecavüz davasında sanığın ifadesi ortaya çıktı         
12:39
Johnny Depp'ten bomba iddia: Eşim, Elon Musk ve İngiliz model Cara Delevingne ile üçlü ilişki yaşadı Johnny Depp'ten bomba iddia: Eşim, Elon Musk ve İngiliz model Cara Delevingne ile üçlü ilişki yaşadı         
12:36
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin         
12:35
Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu         
12:15
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi         
12:07
Kendi rahatı için trafik güvenliğini hiçe sayan yolcu kamerada Kendi rahatı için trafik güvenliğini hiçe sayan yolcu kamerada         
12:00
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu         
11:52
Koronavirüsü fırsat bilen uyuşturucu satıcıları polisten kaçamadı Koronavirüsü fırsat bilen uyuşturucu satıcıları polisten kaçamadı         
11:50
Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı         
11:37
Adana'da polis şehit eden çeteye rekor hapis istemi Adana'da polis şehit eden çeteye rekor hapis istemi         
11:33
Ülkemizde son günlerde artan kene vakalarını engellemek için 600 sülün doğaya salınacak Ülkemizde son günlerde artan kene vakalarını engellemek için 600 sülün doğaya salınacak         
11:27
Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti         
11:26
Muslera taburcu edildi: Zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu Muslera taburcu edildi: Zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu         
11:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 14:52:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Irak'ta 5 milletvekili Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]