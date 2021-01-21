Irak\'ta\'daki çifte saldırıda ölü sayısı 32\'ye yükseldi

Irak 'ın başkenti Bağdat 'taki Tayran Meydanı'nda meydana gelen çifte saldırıda hayatını kaybedenler 32, yaralıların sayısı ise 110'a yükseldi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Tayran Meydanı'nda meydana gelen çifte saldırıda ölü sayısısı 32'ye yaralı sayısı ise 110'a yükseldi. Sağlık Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen çifte intihar saldırısında en az 32 kişinin öldüğünü şimdiye kadar yaralı sayısının 110'a yükseldiğini belirtti. Irak güvenlik güçleri patlamaların Tayaran Meydanı'ndaki pazar yerinde meydana geldiğini duyurdu. Yaralananların bir kısmının durumunun kritik olduğu, bu nedenle ölü sayısının artabileceği bildirildi.Saldırıda patlayıcı yelek kullanıldığı açıklandı.

SALİH: SAHTE GİRİŞİMLERİ KINIYORUZ

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Bağdat'ın merkezi Tayaran Meydanı'nda intihar eylemi sonucu düzenlenen patlamaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Karanlık odaklar bu iki patlamayla ulusal kazanımları ve halkın barış ve geleceğini hedef almak istedi. Ülkemizin istikrarını hedef alan bu sahte girişimleri şiddetle karşısında duruyoruz." ifadelerine yer verdi.

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