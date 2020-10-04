Son dakika! Irak'ta DEAŞ operasyonunda 5 terörist yakalandı - Son Dakika

Irak'ın Diyala vilayetinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 33 kişinin yakalandığı açıklandı.

Diyala Polis Teşkilatı'nda görevli Yüzbaşı Habib eş-Şumari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezinde eş zamanlı iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 5 DEAŞ mensubunun yakalandığını söyledi.

Şumari, her iki adresin bulunduğu mahalle sakinlerinden gelen bir ihbarı değerlendiren polis güçleri operasyon düzenlediğini aktardı.

Yakalananların ön soruşturmasında DEAŞ mensubu olduklarını itiraf ettiklerini belirten Şummari, yapılan resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiklerini kaydetti.

Şummari, operasyonun yapıldığı adreslerde çok sayıda sahte evrakın ele geçirildiği bilgisini vererek, adreslerden birinde bir adet tabanca ve saldırı amaçlı kullanılan patlayıcının ele geçirildiğini ifade etti.

Teröristlerin gizlendikleri mağara ve gizli geçitlerde yakalandıklarını kaydeden Şumari, operasyonda çok miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini belirtti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.