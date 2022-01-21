Irak'ın doğusunda terör örgütü DEAŞ tarafından orduya düzenlenen saldırıda 11 Irak askeri hayatını kaybetti.
Diyala Operasyonlar Komutanlığının açıklamasına göre, DEAŞ, Diyala vilayetine bağlı Uzaym nahiyesinde saldırı düzenledi.
Saldırıda 11 Irak askerinin öldüğü bildirildi.
DEAŞ saldırısı sonrası bölgeye üst düzey bir askeri heyetin gittiği ve saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Irak'ta DEAŞ orduya saldırdı: 11asker öldü - Son Dakika