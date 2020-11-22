Son dakika: Irak'ta DEAŞ saldırısı: 3 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Son dakika: Irak'ta DEAŞ saldırısı: 3 ölü, 8 yaralı
22.11.2020 09:12
Son dakika haberleri: Irak'ın Selahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen bombalı saldırının ardından bölgeye gelen güvenlik güçlerine pusu kuruldu.
Irak'ın Selahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen bombalı saldırının ardından bölgeye gelen güvenlik güçlerine pusu kuruldu. Çıkan çatışmada 3 polis hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, Selahaddin vilayetine bağlı Beyci kasabasına ait el-Zuye bölgesinde terör örgütü DEAŞ'ın kurduğu pusuda 1'i polis müdürü olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, söz konusu bölgede öğle saatlerinde bir sivil aracı hedef alan bombalı saldırının ardından bölgede arama tarama faaliyeti başlatan güvenlik güçlerinin, terör örgütü DEAŞ'ın kurduğu pusuya düştüğü ifade edildi.
-İHA-
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