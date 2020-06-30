Son dakika! Irak'ta eski Maliye Bakanı İsavi, yargılandığı "idari yolsuzluk" davasından da serbest bırakıldı - Son Dakika

Son dakika! Irak'ta eski Maliye Bakanı İsavi, yargılandığı "idari yolsuzluk" davasından da serbest bırakıldı

Bir son dakika haberine göre Irak'ta mahkeme, eski Maliye Bakanı Rafi el-İsavi'nin, hakkında açılan "idari yolsuzluk" davasından da "kefaretle serbest bırakıldığını" açıkladı.

Irak'ta mahkeme, eski Maliye Bakanı Rafi el-İsavi'nin, hakkında açılan "idari yolsuzluk" davasından da "kefaretle serbest bırakıldığını" açıkladı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi
ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı

Irak Yüksek Yargı Konseyi Basın Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, mahkeme, İsavi'nin hakkında gıyaben açılan "idari yolsuzluk" davasında "kefaretle serbest bırakılmasına" karar verdi.

Mahkeme, İsavi'nin söz konusu davadan yeniden yargılanmasına hükmetti.

Irak yargısı, bugün Rafi İsavi'nin kendisine yöneltilen "terör suçu" davasından geçici olarak serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Irak Yüksek Yargı Konseyi, 16 Haziran'da yargıya teslim olan eski Maliye Bakanı Rafi el-İsavi'nin terörle mücadele kanunu gereği hakkındaki suçlamalar nedeniyle tutuklandığını bildirmişti.

Iraklı Sünni Arap siyasetçi Rafi el-İsavi, 2008'de Başbakan Yardımcılığı, 2010'da da Maliye Bakanlığı görevlerine getirilmişti.

İsavi, eski Başbakan Nuri el-Maliki döneminde hakkında ileri sürülen suçlamalar üzerine yurt dışına gitmişti.

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Irak'ta eski Maliye Bakanı İsavi, yargılandığı 'idari yolsuzluk' davasından da serbest bırakıldı - Son Dakika

Son Dakika

18:12 Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi 17:19 ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce 16:38 Düğünlerde alınacak önlemler temsili bir düğünle kamuoyuna anlatıldı 16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 16:07 Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş 15:43 Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı 15:38 13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı 15:14 Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı 14:31 Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu 14:24 Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 12:29 İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak 11:24 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı 08:11 Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi
18:11
2. Lig'e düşen Eskişehirspor'un genç oyuncusu Mehmet Özcan, Bundesliga ekibi Freiburg'un gündeminde
17:45
Avusturya'da Kuran'ı Kerim'e hakaret eden ırkçı lider istifaya çağrıldı
17:22
ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
17:19
Asker uğurlama konvoyundan vücudunu sarkıtan genç ölümden döndü
17:14
Şeytanın bile aklına gelmez! 5 kuruşları eriterek yaptıkları sahte altınları kuyumculara sattılar
17:13
Borsa İstanbul, salgın karamsarlığına rağmen 11 yılın en iyi performansına imza attı
17:11
Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı
17:04
Altının kilogramı 390 bin liraya geriledi
17:01
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi
16:56
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 18:31:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Irak'ta eski Maliye Bakanı İsavi, yargılandığı "idari yolsuzluk" davasından da serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]