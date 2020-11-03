Son dakika: Irak'ta Kovid-19 nedeniyle 51 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bir günde 51 artarak 11 bin 68'e yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 51 kişi hayatını kaybetti ve 3 bin 595 kişide virüs tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 68'e, vaka sayısı ise 482 bin 296'ya çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 408 bin 756'ya ulaştı.