Son dakika: Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 50 can kaybı - Son Dakika

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 50 artarak 11 bin 532'ye yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 298 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 532'ye, vaka sayısı ise 511 bin 806'ya çıktı.

Açıklamada ayrıca, son bir günde 2 bin 571 kişinin iyileştiği, böylece sağlığına kavuşanların sayısının da 439 bin 228'e ulaştığı kaydedildi.