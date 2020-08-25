Son dakika! Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 77 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 77 artarak 6 bin 596'ya yükseldi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 3 bin 962 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 211 bin 947'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, salgında 77 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı toplam can kaybının da 6 bin 596 olduğu aktarıldı.

Bakanlık, hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısının ise 153 bin 761'e ulaştığını açıkladı.