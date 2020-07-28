Son dakika... Irak'ta kurban pazarları Kovid-19 salgını nedeniyle durgun - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı ekonomik sorunlar nedeniyle kurbanlık hayvan pazarlarında beklenen hareketlilik yaşanmıyor.

Kerkük'e bağlı Tazehurmatu kasabası yakınında kurulan hayvan pazarında küçük ve büyükbaş hayvanların fiyatlarında yüzde 15 artış görüldü.

AA muhabirine konuşan kurban satıcısı Ata Hayri, bayrama birkaç gün kalmasına rağmen pazarın canlanmadığını söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşın alım gücünün zayıfladığını aktaran Hayri, geçen Kurban Bayramı'na göre alıcıların az olduğunu, ancak umutsuz da olmadıklarını dile getirdi.

Hayvan pazarına kurbanlık almaya gelen Kerküklü Kasım Nadım da Kovid-19'dan dolayı ekonominin zaten kötüye gittiğini, bir de fiyatlar yükselince kurbanlık almalarının zor olduğunu, bu gidişle pazardan eli boş döneceklerini ifade etti.

Hükümete kurbanlık fiyatlarına müdahale etmesi çağrısı yapan Nadım, bayrama yaklaştıkça fiyatların düşmesinin sağlanmasını istedi.