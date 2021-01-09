Son dakika: Irak'ta polis gücünün 99. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika

Irak polis teşkilatının 99. kuruluş yıl dönümü Kerkük'te törenlerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında kent merkezindeki Polis Akademisi önünde geçit töreni düzenlendi. Törene, Kerkük Valisi Rakan Said ile polis teşkilatı, güvenlik sorumluları ve yerel yetkililer katıldı.

Vali Said, basına yaptığı açıklamada, Irak polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik ve iyi temennilerini dile getirdi.

Said, ülkenin bulunduğu zor güvenlik koşullarında polis gücünün önemli fedakarlıklar yaptığını ve özellikle kent merkezinde polisin önemli rolü olduğunu söyledi.

Kerkük'te polis sayısının yetersiz olduğuna dikkati çeken Said, İçişleri Bakanlığının Kerkük polisinin sayısını artırmasını, eğitim vermesini ve silah teminini artırmasını talep etti.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye de Irak polisinin terör örgütü DEAŞ ve diğer terör unsurları ile mücadelede büyük fedakarlıklar yaptığını ifade etti.

Harbiye, polis gücünün terörle mücadele dışında diğer güvenlik alanlarında da başarı kaydettiğini dile getirdi.