Irak'ta korona virüs salgınında son 24 saatte 3 bin 461 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 144 bin 64'e yükseldi.

Korona virüs salgınında dünya genelinde vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede 3 bin 461 korona virüs vakası kaydedildiği aktarılırken, toplam vaka sayısının 144 bin 64'e yükseldiği açıklandı. Bakanlık, son 24 saatte 75 kişinin daha virüs neden ile hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 5 bin 236'ya ulaştığını aktardı. Sağlık Bakanlığı, vatandaşların kurallara uymasını sağlamaları için din adamları, aşiret reisleri, sivil toplum örgütleri, ünlü isimler ve medya kurumlarına çağrıda bulundu. Son dönemde ülkedeki büyük vaka artışlarının nedeninin vatandaşların kurallara uymamasından kaynaklandığını vurgulayan Bakanlık, vatandaşları maske takmaları ve uyarıları dikkate almaları konusunda uyardı.

Öte yandan ülkede bugüne kadar 103 bin 197 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

(İHA)