Son Dakika: Irak'ta sportif faaliyetler yeniden başlayacak - Son Dakika

Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayında yasaklanan açık ve kapalı alanlardaki sportif faaliyetlerin yeniden başlaması kararı alındı.

Irak resmi ajansına konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Adnan Dircal, "Kovid-19 nedeniyle yasaklanan tüm spor aktiviteleri 12 Eylül'den itibaren yeniden başlayacak." dedi.

Ülkede günlük koronavirüs vaka sayısı 5 binlere yükseldi. Hükümetin ise kapalı olan kafe ve restoranların yeniden açılması kararı almak istediği belirtiliyor.

Sağlık krizi yaşanacağı yönündeki uyarılara rağmen birçok önlemin esnetildiği ülkede, akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.