Son dakika... Irak'taki Ezidiler, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığına karşı gösteri düzenledi - Son Dakika

Son dakika... Irak'taki Ezidiler, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığına karşı gösteri düzenledi

08.11.2020 18:15
Son dakika... Irak'taki Ezidiler, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığına karşı gösteri düzenledi, System.String[]

Son dakika haberi... Musul'un Sincar ilçesindeki Ezidiler, terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığına karşı gösteri düzenleyerek, Ezidi iç göçmenlerin evine dönmesinin önünü açacak anlaşmanın uygulanmaya konulması talebini yineledi.

Musul'un Sincar ilçesindeki Ezidiler, terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığına karşı gösteri düzenleyerek, Ezidi iç göçmenlerin evine dönmesinin önünü açacak anlaşmanın uygulanmaya konulması talebini yineledi.

Sincar ilçesindeki bir bölgede PKK karşıtı gösteri düzenleyen Ezidi eylemciler, "PKK ve DEAŞ'ın hapisanelerindeki kızlarımız ve oğullarımız kurtarılsın" ve "Çocukların kaçırılması ve militanların saflarına gönderilmesi uluslararası yasalara aykırıdır" yazılı dövizler taşıdı.

AA muhabirine konuşan ancak ismini açıklamayan bir eylemci, "Talebimiz, Şengal'in (Sincar) durumunun normalleşmesi ve istikrara kavuşturulmasıdır. Bu vesileyle güvenliğine aramıza dönmesi sağlanabilir. Biz de güvenli bir şekilde bölgede yaşayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı güçlerin kısa bir süre içinde Sincar'daki güvenliğin sağlamasını istediklerini belirten eylemci, "Şu anda ben evime dönemiyorum. Çünkü gerçekten güvenli değil." dedi.

Güvenlik gerekçesiyle ismini açıklamayan bir başka gösterici de, "Burada olmamızın sebebi evlerimize güvenli bir şekilde dönmek ve istikrar içinde yaşamaktır. Bu yüzden Irak merkezi hükümeti ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasında yapılan anlaşmanın uygulanmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Ezidi eylemci, Erbil ve Bağdat arasındaki anlaşma çok geç yapılmış olmasına rağmen halen bir dönüş umudu taşıdıklarını, artık daha fazla gecikmek istemediklerini kaydetti.

Sincar'da bulunan Ezidhan Koruma Gücü Sorumlusu Haydar Şeşo, "Şengal halkının söz konusu anlaşmaya karşı olmadığını her tarafın kendi gözüyle görmesini istiyoruz. Halkımız bu anlaşmaya razıdır." dedi.

"Bağdat yönetimi, Sincar anlaşmasını desteklemeli ve bunu uygulamaya koymalıdır." diyen Şeşo, "Bazı tarafların anlaşmayı kabul etmediği görülüyor. Bu yüzden merkezi hükümetin anlaşmayı uygulama konulması ve sahip çıkması noktasında ciddi olması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Bağdat ile Erbil arasında imzalanan Sincar anlaşması

AA muhabirinin ulaştığı Bağdat ile Erbil arasında 9 Ekim'de imzalanan anlaşma metnine göre, Sincar'da ilçe kaymakamı ve diğer idari birimler için yeni atamalar gerçekleştirilecek.

Sincar içindeki güvenliğin sağlanması ise Sincar polis güçleri, Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı ve Ulusal İstihbarat Servisi tarafından IKBY güçleriyle koordinasyonlu şekilde yürütülecek.

Yasal olmayan tüm silahlı yapıların ilçe dışına çıkarılmasını da öngören anlaşma doğrultusunda, IKBY ile iş birliği kapsamında 2 bin 500 güvenlik unsuru için atama yapılacak.

"PKK'nın varlığı sonlandırılacak"

Anlaşmada, "PKK'nın Sincar ve çevresindeki bölgelerde varlığı sonlandırılacak. PKK ve ona bağlı tüm yapıların bölgede hiçbir rolü olmayacak." maddesi de yer aldı.

Anlaşma kapsamında ayrıca, Sincar'ın güvenlik ve idari yönetiminin gözden geçirilmesi ve yeniden imarı için Bağdat ile IKBY arasında ortak komite kurulması kararlaştırıldı.

Sincar'da varlık gösteren Haşdi Şabi güçlerinin de ilçe dışına çıkarılacağı ifade ediliyor.

Ezidiler, terör örgütü PKK nedeniyle evlerine dönemiyor

Terör örgütü DEAŞ'ın Ağustos 2014'te Sincar'a saldırısı sonrası Ezidilerin birçoğu evlerini terk edip başta IKBY olmak üzere Türkiye ve çok az oranda da Suriye'ye kaçmak zorunda kaldı. DEAŞ'ın yaklaşık 15 ay boyunca ilçeyi elinde tutmasından sonra Kasım 2015'te bölgede kontrol tamamen sağlandı.

Peşmerge güçlerinin, Sincar'da kontrolü sağlamasına rağmen birçok Ezidi DEAŞ'ı bahane ederek bölgeye konuşlanan terör örgütü PKK'nın engeline takılarak evine dönemedi. Ezidiler, PKK'nın Sincar'ın yeniden inşasının önünde engel teşkil ettiğini belirterek, her fırsatta örgütün Sincar'dan derhal çekilmesi çağrısında bulunuyor.

IKBY yetkilileri ise PKK'nın bölgedeki varlığından dolayı Ezidilerin evlerine geri dönemediği ve bölgenin yeniden inşasının engellendiği eleştirilerini getiriyor.

IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, 4 Kasım'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gayriresmi bir gücün (PKK) insanların evine dönmesine engel olması kabul edilir bir durum değildir." diyerek, söz konusu güçlerin bölgedeki varlığını biterecek bir zeminin sağlanmasının gerekliliğine dikkati çekmişti.

IKBY Başkanı Ezidilerden Sorumlu Müsteşarı Şeyh Şemo, 19 Ekim'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki durumu kötüleştirdiğini belirterek, "Şengal'de (Sincar) barış ve huzurun sağlanması için PKK'nın bölgeden uzaklaşması gerekiyor." demişti.

Ezidilerin ruhani liderinin vekili Mir İsmet Tahsin Beg, 3 Eylül'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesinde istenilmediğini, örgütün bölgeyi terk etmesi gerektiğini belirtmişti.

Sincar İlçesi Kaymakamı Mehma Halil, 29 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada, PKK'nın, alıkoyduğu Ezidileri gizli hapishanelerde tuttuğunu açıklamıştı.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, 3 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada, PKK'nın Sincar'daki varlığına imalı bir şekilde değinerek, "Şengal (Sincar), Ezidilerin acılarını göz önünde bulundurmadan siyasi hedeflerini hayata geçirmek isteyen yasa dışı silahlı grupların üssüne dönüşmüş vaziyette." ifadelerini kullanmıştı.

Sincar'daki Ezidiler, PKK'nın bölgelerindeki varlığı ve kaçırılan çocuklarının serbest bırakılması için farklı aralıklarla eylemler düzenlemiş, Irak merkezi hükümetinin örgüte müdahale etmesi için çağrıda bulunmuştu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Irak'taki Ezidiler, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığına karşı gösteri düzenledi - Son Dakika


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