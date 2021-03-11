Son dakika haberi... Iraklı anne, 2,5 yıldır Suriye'de olan çocuklarına kavuştu (2) - Son Dakika

Samsun'da yaşayan Iraklı anne, 2,5 yıldır göremediği çocuklarına Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda kavuştu.

Yaklaşık 2,5 yıldır Samsun'da yaşayan Iraklı Efaf Naci Ahmed, Kardeş Eli Yardımlaşma Derneğine başvurarak Suriye'de bulunan 2 çocuğuna kavuşmak için yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine Dernek yetkilileri durumu İçişleri Bakanlığına bildirdi.

Bakan Süleyman Soylu'nun talimatıyla Hatay Valisi Rahmi Doğan devreye girerek Efaf Naci Ahmed'in çocukları 8 yaşındaki Tuga ile 7 yaşındaki Rukiye İskender Muhammed'in Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlattı.

Hatay Valiliği koordinesindeki ekipler, İdlib'de ulaştığı çocukları Türkiye'ye getirdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı da olan Kardeş Eli Yardımlaşma Derneği Başkanı Prof. Metin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıl önce kurdukları Dernekle insanlara yardım etmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda Iraklı annenin hasretini de sona erdireceklerini dile getiren Yılmaz şunları kaydetti:

"Kardeşimiz ailesiyle 2014 yılında Irak'tan önce Suriye'nin Azez bölgesine, oradan İdlib'e gelmiş. İdlib'den Suriye sınıra giden iki oğlu bir grup Iraklı mülteciyle sınırdan geçerek Türkiye'ye gelmiş. Anne, eşi ve diğer iki çocuk Suriye tarafında kalmış. İdlib'de yıkık bir evde kalıyorlar. Bir süre sonra Türkiye tarafına geçerken çocuklar ağladığı için yakalanıyorlar. Anne Türkiye tarafına geçiyor, iki çocuk ve baba sınırı geçemiyor. Anne, Samsun'daki çocuklarının yanına geliyor. Baba ve iki çocuk yine İdlib'de yaşamaya çalışırken baba bir gün kaçırılıyor. Kimin kaçırdığı bilinmiyor. İki kız çocuğu tek başlarına kalıyor. Daha sonra Türkiye'de bir yardım kuruluşumuz çocuklara ulaşıyor. Hatay Valiliğimiz de bize destek oldu."

Anne Efaf Naci Ahmed ise çok zor durumlar yaşadığına işaret ederek, "Bunu ancak yaşayan bilir. Küçücük yavrularımdan bizi ayırdılar. Çok mutluyum, çocuklarıma kavuşacağım. Onların en sevdikleri yemekleri yapacağım." dedi.

Abdurrahman Muhammed de yıllardır göremediği kardeşlerine kavuşacağı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Daha sonra Samsun'dan Dernek yetkileriyle Hatay'ın Cilvegözü Sınır Kapısı'na giden anne ve iki çocuğu, Cilvegözü Mülki İdare Amirliğinde çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Anne Efaf Naci Ahmed, çocuklarına kavuşmanın çok kıymetli olduğunu vurgulayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Soylu ve Vali Doğan başta olmak üzere çocuklarına kavuşmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.