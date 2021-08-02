Irak'taki Hikmet Akımı Partisi Başkanı Şii lider Ammar Hekim, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle dayanışma ve taziye mesajı yayımladı.

Hekim, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Türkiye'nin güneyini saran orman yangıları dolayısıyla derin üzüntü duyduklarını kaydeden Hekim, "Türkiye devleti ve halkı ile dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtiyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hekim, uluslararası topluma da "yangından etkilenen bölgeler ve insanlar için yardım" çağrısında bulundu.