Son dakika! İran Büyükelçisi Farazmand: "İranlılar Türkiye'de kendilerini güvende hissediyor" - Son Dakika

Son dakika! İran Büyükelçisi Farazmand: "İranlılar Türkiye'de kendilerini güvende hissediyor"

Son dakika genel haberi... İran Büyükelçisi Farazmand: "İranlılar Türkiye'de kendilerini güvende hissediyor" İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: "Biz İran olarak, komşu ve İslami bir ülke olarak, Türkiye'nin bu durumu karşısında gurur duyuyoruz" "Antalya, Türkiye'nin diplomatik başkent şehri potansiyeline...

İran Büyükelçisi Farazmand: "İranlılar Türkiye'de kendilerini güvende hissediyor"

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand:

"Biz İran olarak, komşu ve İslami bir ülke olarak, Türkiye'nin bu durumu karşısında gurur duyuyoruz"

" Antalya, Türkiye'nin diplomatik başkent şehri potansiyeline sahip"

ANTALYA - Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret eden İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Türkiye'nin pandemiyle mücadelede sergilediği duruşla İran olarak gurur duyduklarını belirterek, İranlıların Türkiye'de kendini güvende hissettiğini söyledi. Antalya'nın turizmin yanı sıra diplomatik görüşmeler için de uygun bir şehir olduğunu ifade eden Farazmand, "Antalya, Türkiye'nin diplomatik başkent şehri potansiyeline sahip" dedi.

Antalya'da olmaktan oldukça mutlu olduğunu ifade eden Farazmand, Antalya'nın Türkiye için önemli bir şehir olduğunu kaydetti. Farazmand, Antalya'ya gelmeden önce kentin durumu hakkında bilgi aldığını söyleyen Farazmand, "Antalya'nın sağlık konusunda oldukça iyi olduğunu, her şeyin normal olduğunu öğrendik. Çok yakında uçaklar Antalya'ya gelmeye başlayacak, Antalya'daki mutlu günleri bizde arzu ediyoruz" dedi.

Antalya'nın turizmin başkenti bir kent olduğuna dikkat çeken Vali Yazıcı, pandemi nedeniyle turizm hareketliliği ve misafir sayılarında bazı düşüşler yaşandığına değindi.

Önümüzdeki aydan itibaren turizmde bir hareketlenme olacağını öngördüklerini ifade eden Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

" Avrupa'nın değişik ülkelerinden uçuşlar başlayacak. Bizim en yoğun gelen turistlerimiz Rusya ve Almanya. İnşallah bu iki ülkede artarak devam edecek. Aynı zamanda Antalya uluslararası bir şehir. İranlı dostlarımız gibi, dünyanın farklı ülkelerinde gelip buraya yerleşen ve uzun yıllar yaşayan insanlar var. Artık bizim de vatandaşımız oldular. Antalya bu yönüyle de dünya şehri. Bizim sadece 417 tane 5 yıldızlı otelimiz, 800 binin üzerinde de yatağımız var. Antalya'mız için turizm şöyle ifade edebiliriz; bütün yollar turizme çıkıyor. Aklınıza gelen her sektör turizmden az veya çok etkileniyor. Antalya turizm ve tarım şehri. Tarımda sıkıntımız yok çiftçimiz mutlu. Ama turizmin etkilediği alanlardan dolayı çok mutlu değiliz."

Kentte pandemi kurallarına uygun, standartları ve güvenlik sertifikaları olan otellerin mevcut olduğunu anlatan Yazıcı, önlemlerin en üst düzeyde alındığı konusunda bilgiler verdi. Yazıcı, "Azar azar turistler gelmeye başladı. Ağustos ve Eylül ayında ümit ediyoruz ki daha fazla olacak" diye konuştu.

"Türkiye'yle gurur duyuyoruz"

Türkiye'nin pandemiyle mücadele iyi bir duruş sergilediğini belirten Büyükelçi Muhammed Farazmand, "Türkiye 140 ülkeye de yardımcı olmuştur. Kendi materyallerini göndererek, destek olmuştur. Biz İran olarak, komşun ve İslami bir ülke olarak, Türkiye'nin bu durumu karşısında gurur duyuyoruz" dedi.

"İranlılar Türkiye'de kendilerini güvende hissediyor"

İran-Türkiye ilişkilerinin yüksek seviyede olduğunu kaydeden Farazmand, "İki ülke arasında İran ve Türkiye uluslararası komisyonu var. Her sene bir kere görüşüyorlar. Umarız bu sene pandemi kontrolünden sonra cumhurbaşkanını İran'da ağırlarız. Bizim bakanlıklarımız ve Türkiye'nin bakanlıklarının da çok yakın ilişkileri var. Türkiye-İran arasındaki ilişkiler sadece dışişleri değil, aynı zamanda içişleri ve tarım olmak üzere yakın ilişkileri var. İki ülke arasında 3 tane gümrük geçiş kapımız var. Türkiye, turizm ve tatil anlamında İranlılar için ilk sıralarda yer alıyor. Örneğin 2019'un son aylarında, 2020'nin ise başlarında İranlılar gayrimenkul yatırımlarıyla Türkiye2de ilk sırada bulunuyor. Çünkü İranlılar Türkiye'ye kendilerini yakın ve bir o kadar da güvende hissediyor" şeklinde konuştu.

Antalya'da diplomatik görüşmeler için geldiğini belirten Farazmand, "Türkiye'de en çok Antalya'ya gelmişimdir, o da programlar için. Antalya, Türkiye'nin diplomatik başkent şehri potansiyeline sahip" ifadelerini kullandı.

Son dakika! İran Büyükelçisi Farazmand: İranlılar Türkiye'de kendilerini güvende hissediyor

Türkiye, Antalya, İran, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 02:54

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika! İran Büyükelçisi Farazmand: 'İranlılar Türkiye'de kendilerini güvende hissediyor' - Son Dakika
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