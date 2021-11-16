İran Çevre Koruma Teşkilatı Başkanı, ülkedeki iklim şartlarının çevresel sorunlara yol açtığını söyledi - Son Dakika

İran Çevre Koruma Teşkilatı Başkanı Ali Selacike, ülkede iklim şartları ve yönetimlerin yanlış adımları nedeniyle kuraklık ve çevresel sorunların yaşanmaya devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı da olan Selacike, düzenlediği basın toplantısında çevresel sorunlarla ilgili açıklamada bulundu.

Urumiye Gölü İhya Merkezi'nin çalışma şekliyle ilgili değişiklik yapacaklarını aktaran Selacike, buraya senede 3,4 milyar metreküp su temin edeceklerini ve şartların şu an iyiye doğru gittiğini ifade etti.

İsfahan eyaletinde Zayend Rud ırmağının kurumasıyla ilgili olarak Selacike, şunları söyledi: "Attığımız yanlış adımlar bu duruma gelmemize neden oldu. Şartların eski duruma dönmesi 10 ve 20 yıldaki yağışlarla da sağlanamaz. Doğayı da kendi yapımıza göre idare ettik ve eko sisteme riayet etmedik ve sorunlarla karşılaştık."

Kuraklıktan kaynaklı olarak ülkenin güneyinde meydana gelen toz fırtınalarıyla ilgili olarak da durumun iyiye doğru gittiğini aktaran Selacike, Gilan eyaletindeki Enzeli Lagünü'nün Urumiye Gölü gibi kurumasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Bölge ülkelerinin çevresel meselelerde daha fazla iş birliği yapması gerektiğini dikkati çeken Selacike, iklim diplomasisini artıracaklarını söyledi.

İran Çevre Koruma Teşkilatı Başkan Yardımcısı Ahmed Rıza Lahican ise Hazar Denizi'nin suyunun çekildiğini ve bunun 2050 yılına kadar devam edeceğini aktararak, "Buharlaşma çekilmenin ana nedenlerinden biri. Böyle devam ederse Hazar Denizi'nin yüz ölçümü yüzde 20-25 azalacak ve bu daha ziyade kuzeydeki Rusya kıyılarında meydana gelecek." ifadelerini kullandı.

Lahican, Basra Körfezi'nde ise 2050 yılına kadar suyun birkaç santim yükseleceğini ve bunun adalar için tehlike arz etmediğini belirtti.