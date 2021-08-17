Son dakika! İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Herkes Yemen'deki savaşın durması için çalışmalıdır" - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile yaptığı telefon görüşmesinde, herkesin Yemen'deki savaşın durması için çalışması gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Reisi ve Kazımi, ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler, ay sonu Irak'ta yapılacak toplantı ve Yemen'deki iç savaşı görüştü.

Yemen'deki savaşın sona ermesi ve buradaki sorunun çözülmesi gerektiğini vurgulayan Reisi, "Herkes Yemen'deki savaşın durması için çalışmalıdır. Herkes buradaki halkın kendi kaderini belirlemesi hakkına saygı duymalıdır." ifadelerini kullandı.

Güçlü, bağımsız, güvenli, imar edilmiş ve ilerlemiş bir Irak istediklerini aktaran Reisi, Bağdat'ta ay sonu yapılacak toplantıya daveti nedeniyle Kazımi'ye teşekkür ederek, toplantıya katılmaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.

Irak'ın istikrarına hizmet edecek her girişimi desteklediklerini kaydeden Reisi, şöyle devam etti:

"Bölge ülkeleri iş birliği yaparak kalıcı barış ve istikrarı elde etme gücüne sahiptir. Yabancıların müdahalesi güvenlik ve istikrara hizmet etmiyor. İran ve Irak halkının ortak idealleri var ve bu nedenle düşmanlar yoğun çaba göstermesine rağmen iki ülke arasındaki ilişkilerde sorun çıkaramadı."

Reisi'yi yeni görevi nedeniyle tebrik eden Kazımi de iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılmasını temenni ederek, "Bölge, büyük sorunlara şahit oluyor. Bunun çözümü için bölge ülkeleri iş birliği yapmalıdır." ifadelerini kullandı.