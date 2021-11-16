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Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Rusya Devlet Başkanı Putin, telefonda ikili ve bölgesel gelişmeleri görüştü - Son Dakika

Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Rusya Devlet Başkanı Putin, telefonda ikili ve bölgesel gelişmeleri görüştü

16.11.2021 16:10
Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Rusya Devlet Başkanı Putin, telefonda ikili ve bölgesel gelişmeleri görüştü

Son dakika gündem haberi: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Reisi ile Putin, iki ülke arasındaki uzun vadeli kapsamlı iş birliği mutabakat zaptına son şeklinin verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek istediklerini belirten Reisi, Tahran ile Moskova'nın birçok uluslararası konuda yakın olduğunu, tek taraflı yaptırım ve politikalara karşı durmanın iki ülkenin ortak noktasını oluşturduğunu kaydetti.

"İran'ın nükleer hakkını savunan ve yaptırımların kaldırılması gerektiğini" belirten Rusya'ya teşekkür eden Reisi, "İran müzakerelerde ve yaptırımların kaldırılması konusunda ciddidir." dedi.

İki ülkenin bölgesel meselelerde iş birliği yapması gerektiğine vurgu yapan Reisi, "Yabancıların Suriye'de kalmasını Suriye hükümetinin ve halkının iradesine aykırı ve yasa dışı görüyoruz. Çünkü bu ülkenin istikrar ve güvenliğini tehdit ediyor. DEAŞ'ın Afganistan'daki varlığı bölge ve bu ülke için tehlikelidir. bu tehlikeli komploya karşı uyanık olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Kafkasya bölgesindeki girişimini memnuniyetle karşılandıklarını aktaran Reisi, "Bölgenin jeopolitiğiyle ilgili hiçbir değişikliğe müsamaha göstermeyiz." sözlerini dile getirdi.

"Yakın iş birliğini devam ettirmeliyiz"

Putin de Moskova ile Tahran'ın birçok konuda ortak tutuma sahip olduğunu ve İran'ın uzun vadeli kapsamlı iş birliği mutabakat zaptının sonuçlandırılmasıyla ilgili teklifini desteklediğini belirterek, bunu kısa sürede neticelendirip uygulamaya kararlı olduklarını söyledi.

Rusya'nın İran ile ortak yatırım projelerine değer verdiğini ifade eden Putin, iş birliğinin her alanda geliştiğini ve bunun hızlanacağını kaydetti.

Suriye'deki iş birliği ile ilgili olarak da Putin, "Ortak çabayla Suriye'nin bağımsızlığını korumayı ve bu ülkedeki terörist odakları yok etmeyi başardık. Özellikle bölgesel ve muhtelif konularda yakın iş birliğini devam ettirmeliyiz." diye konuştu.

İran'ın nükleer hakkına destek verdiklerini dile getiren Putin, Viyana'daki müzakerelerde tarafların mevcut durumdan çıkmak için yeterli siyasi iradeye sahip olması temennisinde bulundu.

Putin, Karabağ'a ilişkin de "Bu bölgede güven ve iş birliği seviyesini yükseltmek için 3+3 istişare mekanizmasını kurmaya çalışıyoruz. İran'ın da bunu desteklemesini diliyorum." görüşlerini paylaştı.

İki lider de görüşmede "komşu ülkelerin sınırlarında her türlü jeopolitik değişikliğin kabul edilemez olduğunu" ifade etti.

Vladimir Putin, cumhurbaşkanı, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Rusya Devlet Başkanı Putin, telefonda ikili ve bölgesel gelişmeleri görüştü - Son Dakika


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