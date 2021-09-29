Son dakika... İran Cumhurbaşkanı Reisi, ülke sorunlarının çözüm yolunun üretimin artmasından geçtiğini söyledi - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesinde yaşanan ekonomik sorunların çözüm yolunun üretimin artmasından geçtiğini belirterek, "Ülkedeki likidite üretim ve istihdam için kullanılmalıdır." dedi.

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Reisi, ülkedeki ekonomik sorunlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Kendi hükümetinin temel görevinin üretimin ve istihdamın artması olduğunu kaydeden Reisi, aşı çalışmalarının artmasıyla eğitim ve ticari merkezlerin normale dönmesi gerektiğini dile getirdi.

Reisi, şöyle konuştu:

"Ülke sorunlarının çözüm yolu üretimin artmasıdır. Ülkedeki likidite üretim ve istihdam için kullanılmalıdır. Üretim ve istihdam hükümetimizin ana eksenini oluşturuyor. Aşı üretiminde önceliğimiz yerli üretim merkezlerinin desteklenmesidir. Çünkü ithal aşının kullanımında sınırlamalar var ve bu sürekli olamaz."

Reisi, diplomatik alanda yaptıkları görüşmelerde de muhtelif ülkelerin İran ile iş birliğini geliştirmek istediğini ifade ederek, teknik ve mühendislik çalışmalarının komşu ülkelerle de ilişkileri artırmak için iyi bir zemin oluşturabileceğini söyledi.