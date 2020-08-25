Son Dakika: İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD nükleer anlaşmaya dönerse müzakereler olur"

Son dakika haberi: İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Eğer ABD nükleer anlaşmaya döner ve İran'dan özür dilerse seçim sonuçlarını beklemesine gerek yok, bugün müzakere yapabiliriz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Eğer ABD nükleer anlaşmaya döner ve İran'dan özür dilerse seçim sonuçlarını beklemesine gerek yok, bugün müzakere yapabiliriz" dedi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Devlet Haftası kapsamında medya temsilcileri ile başkent Tahran'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Ruhani yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı ağır ekonomik yaptırımlar ile İran'ı müzakereye çekmeye çalıştığını belirtti. Ruhani, "Bu hedeflerine ulaşamadılar. Ağır ekonomik yaptırımlar altında ülke idare edildi ve ABD hedeflerine ulaşamayacak" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın tekrar başkan seçilmesi halinde İran ile anlaşmaya varılacağına ilişkin son açıklamasına tepki gösteren Ruhani, "Eğer ABD nükleer anlaşmaya döner ve İran'dan özür dilerse seçim sonuçlarını beklemesine gerek yok, bugün müzakere yapabiliriz" diye konuştu. ABD'nin ülkede kriz çıkartmaya çalıştığını kaydeden Ruhani, "Halk büyük zorluk çekmekte. ABD, halkı sokaklara çıkartarak kriz çıkartmak istedi. Ancak bunda başarılı olamadılar" dedi. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 20:47

Kaynak: İHA

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