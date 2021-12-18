İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 41 artarak 131 bin 33'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1361 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 243'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 169 bin 11'e yükseldiği ülkede, 41 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 131 bin 33'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 2 bin 909 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 112 milyon 819 bin 927 doz aşı uygulandı.

İran Sağlık Bakanı Behram Eynullahi, açıklamasında, omicron varyantına henüz İran'da rastlanmadığını belirterek nüfusun yüzde 87'sine Kovid-19 aşısı uygulandığını kaydetti.

Risk gruplarına göre ülke genelinde "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" ve "orta riskli" olan "turuncu" kategoride hiç şehir kalmazken 53 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 395 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.