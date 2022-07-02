Son dakika: İran'da 3 büyük deprem: 5 ölü, 44 yaralı - Son Dakika
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Son dakika: İran'da 3 büyük deprem: 5 ölü, 44 yaralı

02.07.2022 10:45

Son dakika haberi... - İran'da 3 büyük deprem: 5 ölü, 44 yaralı İran'ın Hürmüzgan eyaletinde art arda meydana gelen 6.3, 6.1 ve 6.1 büyüklüğündeki depremlerde 5 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

- İran'da 3 büyük deprem: 5 ölü, 44 yaralı

TAHRAN - İran'ın Hürmüzgan eyaletinde art arda meydana gelen 6.3, 6.1 ve 6.1 büyüklüğündeki depremlerde 5 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

İran'ın güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hemir ve Bender Lenge şehirlerinde yerel saatle 02.02, 03.54 ve 03.55'te 6.3, 6.1 ve 6.1 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi. İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi yerin 10 ve 27 kilometre altında kaydedilen depremlerle ilgili yaptığı açıklamada, "3 büyük depremde şu ana kadar maalesef 5 kişi öldü, 44 kişi yaralandı. Yaralılar helikopterler ile bölgede bulunan hastanelere sevk edildi" dedi. Yardım ekiplerinin bölgede konuşlandırıldığını söyleyen Halidi, "Tüm yardım ekipleri deprem bölgesine gönderildi ve halka yardım için çalışıyorlar" açıklamasında bulundu.

Artçı depremler devam ediyor

Hürmüzgan eyaletindeki 6.3 ve 6.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından toplam 25 artçı sarsıntı daha kaydedildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: İran'da 3 büyük deprem: 5 ölü, 44 yaralı - Son Dakika

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