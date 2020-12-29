Son dakika... İran'da Azerbaycan Türkü aktivist Mirzayi, gözaltına alındı - Son Dakika

İran'ın Erdebil kentinde Azerbaycan Türklerinden aktivist Siyamek Mirzayi, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansına (HRANA) göre Mirzayi, Erdebil kentinde evine girerken dün emniyet güçleri tarafından gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürüldü.

Mirzayi'nin hangi gerekçeyle gözaltına alındığına dair henüz bir bilgiye ulaşılamadığı belirtildi.

Siyamek Mirzayi kimdir?

İran'da yaşayan Azerbaycan Türklerinin ana dilde eğitim yapma ve diğer anayasal haklarını savunan, Tahran yönetiminin Türklere yönelik politikalarını sivil eylemlerle protesto eden 40 yaşındaki aktivist Mirzayi, 14 Temmuz 2016'da Erdebil kentine bağlı Pars Abad ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Devrim Mahkemesi tarafından Mirzayi'ye "ülke güvenliğini bozma amacıyla grup kurma" suçlamasıyla 10 yıl hapis ve 2 yıl sürgün cezası verilmiş, Tahran Temyiz Mahkemesi, söz konusu hapis kararını 3 yıla sürgünü de 1 yıla düşürmüştü.

3 yıllık mahkumiyet süresinin bitmesine 2 gün kala hakkında "rejim aleyhine propaganda yapmak" suçlamasıyla yeni bir dava açılan Mirzayi 16 gün süren açlık grevi başlatmıştı.

Şartlı tahliye edilen Mirzayi, söz konusu suçlamadan aldığı 1 yıl 10 gün hapis cezasına itiraz etmiş fakat 26 Şubat 2020'de Tahran Temyiz Mahkemesi verilen cezada değişikliğe gitmemişti.