Çevreden silah sesleri duyuldu! İran'da hapishanede çıkan yangın sonrası tutuklular ve gardiyanlar arasında çatışma çıktı - Son Dakika
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Çevreden silah sesleri duyuldu! İran'da hapishanede çıkan yangın sonrası tutuklular ve gardiyanlar arasında çatışma çıktı

15.10.2022 23:34

İran'da bir hapishanede çıkan yangın sonucu tutuklularla gardiyanlar birbirine girdi. Hapishaneden silah seslerinin de geldiği duyulurken, cezaevinde kontrol sağlandı.

İran'ın başkenti Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde adi suçluların bulunduğu bazı koğuşlarda tutukluların elbiselerini ateşe vermesi nedeniyle yangın çıktı.

ÇATIŞMA VE ARBEDE YAŞANDI

Tutuklularla gardiyanlar arasında çatışma ve arbede yaşandığı, daha sonra sona erdiği ifade edilirken yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği cezaevinde kontrolün sağlandığı aktarıldı.

SİLAH SESLERİ DUYULDU

Sosyal medyada, siyasi tutuklularıyla öne çıkan hapishanedeki yangın görüntüleri yer alırken silah seslerinin de duyulduğu görüntüler paylaşıldı.

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Kaynak: AA

Tahran, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çevreden silah sesleri duyuldu! İran'da hapishanede çıkan yangın sonrası tutuklular ve gardiyanlar arasında çatışma çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çevreden silah sesleri duyuldu! İran'da hapishanede çıkan yangın sonrası tutuklular ve gardiyanlar arasında çatışma çıktı - Son Dakika
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