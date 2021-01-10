Son dakika: İran'da borsa mağdurları hükümeti protesto etti - Son Dakika

Son dakika: İran'da borsa mağdurları hükümeti protesto etti

10.01.2021 14:29
Son dakika: İran'da borsa mağdurları hükümeti protesto etti, System.String[]

Son dakika haberlerine göre İran Menkul Kıymetler Borsası mağdurlarından yüzlerce kişi, İran Meclisi binası önünde bir araya gelerek gösteri düzenledi.

İran Menkul Kıymetler Borsası mağdurlarından yüzlerce kişi, İran Meclisi binası önünde bir araya gelerek gösteri düzenledi.

Göstericiler, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi hedef alan, "Ruhani, halkı borsaya yönelterek yalan söyledi." gibi pankartlar taşıdı.

Ekonomi Bakanı Ferhad Dejpesend'in görevden alınmasını talep eden göstericiler, yolsuzluk yapan borsa yöneticilerinin de yargılanmasını talep etti.

Mağdurlar dün, Saadet Abad'daki Tahran Borsa binası önünde bir araya gelerek binaya yumurta atmışlardı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, borsanın sert bir şekilde düşüşe geçmesinden 3 gün önce 6 Ağustos 2020'de yaptığı bir konuşmada, halkı borsada yatırım yapmaya teşvik etmiş, "Piyasa göstergelerine göre önümüzdeki günlerde borsanın durumu daha iyi olacak. Halk tüm varlıklarını borsaya yatırsın." şeklinde ifadeler kullanmıştı.

9 Ağustos 2020'de düşüşe geçen İran Menkul Kıymetler Borsası endeksinin bugüne kadar yüzde 35'den fazla değer kaybettiği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı, Ağustos, Borsa, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: İran'da borsa mağdurları hükümeti protesto etti - Son Dakika


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