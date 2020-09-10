Son Dakika: İran'da düşüşe geçen Kovid-19 vakaları Aşure törenlerinden sonra yeniden yükseldi - Son Dakika

Son Dakika: İran'da düşüşe geçen Kovid-19 vakaları Aşure törenlerinden sonra yeniden yükseldi

Son dakika haberine göre İran'da ağustos ayının sonlarına doğru düşüşe geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, Aşure törenlerinin ardından yeniden yükseldi.

Son Dakika: İran'da düşüşe geçen Kovid-19 vakaları Aşure törenlerinden sonra yeniden yükseldi, System.String[]

İran'da ağustos ayının sonlarına doğru düşüşe geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, Aşure törenlerinin ardından yeniden yükseldi.

Koronavirüsle mücadelede en fazla sıkıntı çeken ülkelerden biri olan İran'da bir yandan yeni eğitim-öğretim yılında okullar açılırken diğer yandan vakalar ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Okulların açılması ve yaz tatilinin bitmesine rağmen Tahran'daki ana caddelerde trafiğin yoğunlaşmadığı gözlenirken, başkentin meydanları ve merkezi noktalarında da insan kalabalığının artmaması dikkati çekti.

Başkentteki metro istasyonlarının önünde ve meydanlarında kurulan Sağlık Duraklarında maske, eldiven ve dezenfekte edici ürünler uygun fiyatla satılmaya devam ediyor.

Hükümet, temmuz ayından itibaren kapalı alanlar, devlet daireleri ve toplu taşımada maske kullanımını zorunlu hale getirirken başkent Tahran başta olmak üzere bazı eyaletlerde de belli kısıtlamalara gitti.

Alınan önlemlerin ardından ülke genelinde ağustos sonlarında düşüşe geçen günlük koronavirüs vakaları, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişinin 1381'inci yılı dolayısıyla düzenlenen Aşure etkinliklerinin ardından yeniden arttı.

İran'da 31 Ağustos'ta 1642 olarak açıklanan günlük koronavirüs vakaları, 9 Eylül'de 671 farkla 2 bin 313 olarak kaydedildi. Ülke genelinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 Eylül'de 101 kişiye düşerken 6 Eylül'de 139'a çıktı, 9 Eylül'de ise bu sayı 127 olarak açıklandı.

Halihazırda Sağlık Bakanlığının verilerine göre 31 eyaletten 28'i ve ülke genelinde toplam 182 kent "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında bulunuyor. Yine bakanlığın açıklamasına göre İran'da koronavirüsün olmadığı "yeşil bölge" olarak tarif edilen hiçbir bölge yok.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, salgınla mücadelede iyi ilerleme kaydettiklerini ve Aşure etkinliklerinin de sağlık kurallarına bağlı kalınarak gerçekleştirildiğini savunurken bu sene Irak'ın şartlarının uygun olmamasından dolayı İran'dan Erbain törenleri için Irak'ın Kerbela kentine ziyaret yapılmayacağını kaydetti.

İran'da 19 Şubat'ta ilk defa Kum kentinde tespit edilmesinin ardından 30 Mart'ta 3 bin 186'ya çıkan vaka sayısı alınan tedbirlerin ardından 2 Mayıs'ta 802'ye düşerken, 4 Mart'ta 158 olarak kaydedilen ölü sayısı da 25 Mayıs'ta 34'e düşmüştü.

Normalleşme adımlarının ardından vakalar yeniden 4 Haziran'da 3 bin 574 ile rekor kırarken ölü sayısı da 28 Temmuz'da 235 ile en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Koronavirüs, Ağustos, Eylül, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 11:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika: İran'da düşüşe geçen Kovid-19 vakaları Aşure törenlerinden sonra yeniden yükseldi - Son Dakika

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