Son dakika! İran'da iki ayrı kazada 8 düzensiz göçmen öldü - Son Dakika

Son dakika! İran'da iki ayrı kazada 8 düzensiz göçmen öldü

14.02.2021 23:35
Son dakika! İran'da iki ayrı kazada 8 düzensiz göçmen öldü, System.String[]

Son dakika haber: İran'ın güneydoğusundaki Sistan Beluçistan eyaletine bağlı Afganistan sınırındaki yolda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan Beluçistan eyaletine bağlı Afganistan sınırındaki yolda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Sistan Beluçistan eyaletindeki Zahidan ile Haş kentleri arasındaki otoyolda 2 ayrı trafik kazası meydana geldi.

Düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin başka bir araç ile çarpışması sonucu meydana gelen birinci kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

İkinci kaza da ise yine düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir kamyonetin aşırı hız nedeniyle devrilmesi sonucu 3 kişi öldü.

İran'ın Pakistan ve Afganistan ile kara sınırına sahip olduğu Sistan-Beluçistan eyaleti sürekli yasa dışı geçişlere sahne oluyor.

Afganistan, Sistan, İran, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! İran'da iki ayrı kazada 8 düzensiz göçmen öldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gara'da paramotor ile kaçmaya çalışan teröristlerin imha edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı Hindistan'da buzul parçasının nehre düşmesi sonucu oluşan selde can kaybı 49'a yükseldi Erman Toroğlu, Galatasaray - Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonu değerlendirdi: Bence değil Dr. Fauci: Koronavirüsün Güney Afrika mutasyonu diğerlerinden daha tehlikeli G.Saray-Kasımpaşa maçındaki hakem kararlarına F.Bahçe de isyan etti: Adalet yok 24 yaşındaki genç, kendisini odasında bulunan boruya iple asarak yaşamına son verdi 'Türk' lakabıyla bilinen eski Arjantin Devlet Başkanı Manem hayatını kaybetti Son Dakika: İki HDP'li vekil hakkında provokatif Gara paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı
Sosyal medyadan 'Sonun Özgecan gibi olacak' diyerek kadını açık açık tehdit eden şahıs tutuklandı Sosyal medyadan 'Sonun Özgecan gibi olacak' diyerek kadını açık açık tehdit eden şahıs tutuklandı         
23:38
13 şehidimizin ardından 5 ülkeden Türkiye'ye başsağlığı mesajı 13 şehidimizin ardından 5 ülkeden Türkiye'ye başsağlığı mesajı         
23:03
Çin'e giden DSÖ uzmanı: Vuhan'da Aralık 2019'daki salgının boyutu düşünülenden daha büyük Çin'e giden DSÖ uzmanı: Vuhan'da Aralık 2019'daki salgının boyutu düşünülenden daha büyük         
22:45
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye sert tepki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye sert tepki         
21:56
TSK, Gara'da teröristleri böyle vurdu! İşte sıcak çatışma anından ilk görüntüler TSK, Gara'da teröristleri böyle vurdu! İşte sıcak çatışma anından ilk görüntüler         
20:43
Çocuklarıyla evi terk eden eşini Sevgililer Günü'nde de ikna edemeyen koca, 'Elveda' yazıp hayatına son verdi Çocuklarıyla evi terk eden eşini Sevgililer Günü'nde de ikna edemeyen koca, 'Elveda' yazıp hayatına son verdi         
20:18
Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak iddia: Şampiyonu hakemler belirleyecek Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak iddia: Şampiyonu hakemler belirleyecek         
19:34
Son Dakika: İstanbul dahil 16 ilde yüz yüze eğitime kar engeli Son Dakika: İstanbul dahil 16 ilde yüz yüze eğitime kar engeli         
18:42
Gara şehitleriyle ilgili yürek yakan detaylar! 6 aile acı haberi evlat nöbetinde aldı Gara şehitleriyle ilgili yürek yakan detaylar! 6 aile acı haberi evlat nöbetinde aldı         
17:27
Son Dakika! 13 şehidimizin ardından Soylu'dan intikam yemini: Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün Son Dakika! 13 şehidimizin ardından Soylu'dan intikam yemini: Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün         
15:39
Tartıştığı komşuları kapısına dayandı, kadının sosyal medyadaki yardım çığlığı yanıtsız kalmadı Tartıştığı komşuları kapısına dayandı, kadının sosyal medyadaki yardım çığlığı yanıtsız kalmadı         
14:58
Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın Gara'da şehit ettiği vatandaşlarımızın kimlikleri belli oldu Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın Gara'da şehit ettiği vatandaşlarımızın kimlikleri belli oldu         
14:19
8 yıl önce ağabeyini öldüren amcasını tüfekle vurdu 8 yıl önce ağabeyini öldüren amcasını tüfekle vurdu         
12:50
İlk iş günü için yola koyulan genç, tırın altında kalarak can verdi İlk iş günü için yola koyulan genç, tırın altında kalarak can verdi         
12:49
Avrasya Araştırma'nın seçim anketinde dikkat çeken sonuç: İYİ Parti'nin oyu MHP'nin neredeyse iki katı Avrasya Araştırma'nın seçim anketinde dikkat çeken sonuç: İYİ Parti'nin oyu MHP'nin neredeyse iki katı         
11:19
Yüreğimiz kan ağlıyor! Terör örgütü PKK 13 vatandaşımızı şehit etti Yüreğimiz kan ağlıyor! Terör örgütü PKK 13 vatandaşımızı şehit etti         
03:00
Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırsız derin yırtmaçlı pozu nefes kesti Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırsız derin yırtmaçlı pozu nefes kesti         
00:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2021 00:07:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! İran'da iki ayrı kazada 8 düzensiz göçmen öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei