Son dakika! İran'da iki ayrı kazada 8 düzensiz göçmen öldü - Son Dakika

İran'ın güneydoğusundaki Sistan Beluçistan eyaletine bağlı Afganistan sınırındaki yolda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Sistan Beluçistan eyaletindeki Zahidan ile Haş kentleri arasındaki otoyolda 2 ayrı trafik kazası meydana geldi.

Düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin başka bir araç ile çarpışması sonucu meydana gelen birinci kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

İkinci kaza da ise yine düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir kamyonetin aşırı hız nedeniyle devrilmesi sonucu 3 kişi öldü.

İran'ın Pakistan ve Afganistan ile kara sınırına sahip olduğu Sistan-Beluçistan eyaleti sürekli yasa dışı geçişlere sahne oluyor.