Son dakika... İran'da ikisi "terör", biri "cinayet" suçlamasıyla 3 kişi daha idam edildi - Son Dakika

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde ikisi "terörist faaliyetlerde bulunmak", biri ise "cinayet" suçlamasıyla olmak üzere 3 kişi daha idam edildi.

İran resmi ajansı IRNA'da yer alan haberde, terörist eylemlerde bulundukları suçlamasıyla 2014'te tutuklanan Hasan Dehvari ve İlyas Kalenderzehi'nin sabah saatlerinde idam edildiği belirtildi.

"Ceyşul Adl" adlı ayrılıkçı örgüt ile bağlantılı oldukları iddia edilen Dehvari ve Kalenderzehi'nin, Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik görevlileri ve sivil halkın hayatını kaybettiği pek çok bombalı saldırının faili oldukları ve yakalandıkları operasyonda bomba yapımında kullanılan çok sayıda patlayıcı madde ve örgüte dair belgenin ele geçirildiği belirtildi.

Öte yandan eyalette insan kaçırma, soygun, cinayet gibi çok sayıda suçlamayla yargılanan ve 2015'ten bu yana tutuklu bulunan Umid Mahmudzehi'nin de idam edildiği açıklandı.

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşu'l Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında silahlı eylemler düzenliyor.

Ülkede sabah saatlerinde terör örgütü kabul edilen "Hizbu'l-Furkan" adlı selefi gruba üyelik yoluyla devlete karşı silahlı isyanla suçlanan 3 mahkumun idam edildiği duyurulmuştu.