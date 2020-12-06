Son dakika: İran'da kaçakçılık çetesine yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi - Son Dakika

İran'ın kuzeybatısında bulunan Batı Azerbaycan eyaletinde uluslararası silah ve uyuşturucu kaçakçılığı çetesi olduğu açıklanan bir gruba yapılan operasyonda, 500'den fazla silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İran İstihbarat Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sınır bölgelerindeki köylerde tespit edilen çeteye ait silah depolarına baskın düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda, 520 kilogram eroin, 500'den fazla tabanca, av silahları, toplumsal isyanda kullanılacak malzemeler ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, grup lideri ile beraber 4 kişinin tutuklandığı bildirilirken, yakalanan iki kişinin yabancı uyruklu olduğu belirtildi.