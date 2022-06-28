Son dakika... İran'da kimyasal madde üreten fabrikada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika... İran'da kimyasal madde üreten fabrikada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti

28.06.2022 20:52
Son dakika... İran'da kimyasal madde üreten fabrikada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber: İran'ın Kum eyaletinin Şıkuhiye kasabasında kimyasal madde ve böcek ilacı üreten bir fabrikada çıkan yangında 4 kişi yaşamını yitirdi.

İran'ın Kum eyaletinin Şıkuhiye kasabasında kimyasal madde ve böcek ilacı üreten bir fabrikada çıkan yangında 4 kişi yaşamını yitirdi.

İran'ın resmi ajansı İRNA'ya göre, Kum Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Muhsin Uruci, yangınla ilgili açıklamada bulundu.

Kum'un Şıkuhiye kasabasında kimyasal madde ve böcek ilacı üreten bir fabrikada çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Uruci, 7 kişinin de yaralandığını belirtti.

Uruci, sağlık durumlarının ciddiyeti ve ileri derecede yanıklar nedeniyle 6 yaralının önce Kum'daki Kamkar Hastanesine daha sonra da Tahran ve İsfahan hastanelerine sevk edildiğini söyledi.

İlk tespitlere göre yangının nedeninin meydana gelen gaz sızıntısı olduğunu açıklayan Uruci, bunun kesinlik kazanması için uzmanların çalışmasının beklenmesi gerektiğini ifade etti.

İranlı yetkili, aynı fabrikada 3 yıl önce de bir kazanın olduğunu ve 3 kişinin hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

Kum Teknik ve Acil Operasyonlar sorumlusu Celil Guderzifer de bir saat önce yangının çıktığını ekiplerin olaya müdahale ettiğini kaydetti.

Guderzifer, 7 acil yardım ambulansı, bir otobüs ambulans ve 2 yönetim ve destek ekibinin olay yerine sevk edildiği bilgisini verdi.

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Kaynak: AA

İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... İran'da kimyasal madde üreten fabrikada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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