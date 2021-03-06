Son dakika: İran'da Kovid-19 nedeniyle Nevruz Bayramı'nda yüksek ve orta riskli şehirlere seyahat yasaklandı - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni dalga endişesi nedeniyle 21 Mart'ta başlayacak Nevruz Bayramı'nda yüksek ve orta riskli şehirlere yolculuğun yasaklandığını duyurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu, Ruhani'nin başkanlığında başkent Tahran'da toplandı.

Toplantıda, son dönemde vaka sayılarının arttığı yerlerde salgını kontrol altına almayı hedeflediklerini belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, "Bugün, Nevruz Bayramı için kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere yolculuğun yasaklanması kararı aldık. Kimse bu şehirlere seyahat planlaması yapmasın. İnsanlar mümkün olduğu kadar, alışverişlerini internet üzerinden yapmalı." ifadelerini kullandı.

Nevruz Bayramı'nda şehirler arası yolculuktaki artışın salgın için bir uyarı olduğunu kaydeden Ruhani, bu nedenle halka seyahat etmekten kaçınma ve tedbirlere sıkı sıkıya uyma çağrısında bulundu.

Sağlık protokollerine uyma oranında düşüş var

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari ise, ülkede sağlık protokollerine uyma oranının yüzde 71,7 ile kasım ayından bu yana en düşük seviyede olduğunu bildirdi.

Açıklanan son verilere göre, ülke genelinde 11 ilçe en yüksek risk seviyesini gösteren "kırmızı", 32 ilçe "turuncu-orta risk", 251 ilçe "sarı-düşük risk" ve 154 ilçe "mavi-en düşük risk" kategorisinde bulunuyor.

Buna göre, salgın en yoğun şekilde ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinde geçiyor. Bu eyalete bağlı Abadan, Ahvaz, Hürremşehir, Dezful, Deşt Azadegan, Ramhürmüz, Şadegan, Şuşter, Karun ve Huveyze ilçeleri kırmızı kategoride bulunuyor.

İranlı yetkililer, ülkede kullanılan takvime göre 21 Mart'ta yeni yılın ilk günüyle başlayacak Nevruz Bayramı boyunca iç yolculukların artması ve mutasyonlu virüsün yayılma hızının yüksek olmasına bağlı olarak, salgında vaka sayılarının yeniden şiddetli bir artış göstermesinden endişe duyuyor.