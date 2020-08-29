Son dakika... İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 110 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika... İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 110 kişi hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 110 artarak 21 bin 359'a yükseldi.

Son dakika... İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 110 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 110 artarak 21 bin 359'a yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda Kovid-19 salgınına ilişkin son verileri açıkladı.

Ülke genelinde 1905 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 857'sinin hastanelerde tedavi altına alındığını aktaran Lari, "Malesef son 24 saat içinde Kovid-19'a yakalanan vatandaşlarımızdan 110'unu kaybettik." dedi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 21 bin 359'a, vaka sayısının da 371 bin 816'ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 891'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 319 bin 847'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 3 milyon 184 bin 857 olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 12:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 110 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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