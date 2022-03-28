Son dakika! İran'da Nevruz tatilinde yaşanan trafik kazalarında 520 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika! İran'da Nevruz tatilinde yaşanan trafik kazalarında 520 kişi öldü

28.03.2022 13:58
Son dakika! İran'da Nevruz tatilinde yaşanan trafik kazalarında 520 kişi öldü

Son dakika haberler: İran'da Nevruz Bayramı tatili dolayısıyla 16-28 Mart tarihlerinde yaşanan trafik kazalarında 520 kişi hayatını kaybetti.

İran'da Nevruz Bayramı tatili dolayısıyla 16-28 Mart tarihlerinde yaşanan trafik kazalarında 520 kişi hayatını kaybetti.

İran Trafik Kontrol Merkezi Başkanı Ahmed Şirani, Nevruz Bayramı tatili sırasında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin bilgi verdi.

Şirani, "16 ile 28 Mart arasında Nevruz trafiği nedeniyle yaşanan kazalarda 520 kişi hayatını kaybetti." dedi.

İranlı yetkili, 16 Mart itibarıyla yaklaşık 500 bin aracın ülkenin kuzey bölgelerine gittiğini ve bu araçların henüz dönüşe geçmediğini belirtti.

İran'da kullanılan Hicri Şemsi takvime göre 21 Mart yılın ilk günü kabul ediliyor. İranlılar yaklaşık 2 hafta süren Nevruz Bayramı tatili boyunca yoğun şekilde aile ziyaretleri ve geziler gerçekleştiriyor. Bu durum şehirler arası yollarda trafik kazalarının artmasına neden oluyor.

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Nevruz Bayramı, Mart, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! İran'da Nevruz tatilinde yaşanan trafik kazalarında 520 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! İran'da Nevruz tatilinde yaşanan trafik kazalarında 520 kişi öldü - Son Dakika
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