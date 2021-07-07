Son dakika... İran'da son 24 saatte 166 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 166 artarak 85 bin 261'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 17 bin 212 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1710'unun hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 304 bin 135'e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 166 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 85 bin 261 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 344'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 967 bin 821'e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 24 milyon 198 bin 270 oldu.

İran'da toplam 6 milyon 559 bin 650 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 507 bin 480 kişiye aşının ilk dozunun, 2 milyon 52 bin 170 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 6 milyon 559 bin 650 doz aşı uygulandığı bildirildi.