İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 458 artarak 38 bin 749'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 458 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 10 bin 463 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 38 bin 749'a, vaka sayısının da 692 bin 949'a çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 561'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 525 bin 641'e ulaştığı bilgisini verdi.

Ülkede 5 milyon 263 bin 173 test yapıldığını kaydeden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

İran genelinde 25 eyalet merkezi ve 89 ilçede zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması kararı alınmıştı. Öte yandan 25 eyalet merkezine de giriş çıkışlar yasaklanmıştı.