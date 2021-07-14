İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 184 artarak 86 bin 391'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgındaki vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 23 bin 371 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 399'unun hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 440 bin 400'e çıktığı ülkede, 184 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 86 bin 391'e yükseldiği aktarıldı.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının ise 24 milyon 745 bin 601'e ulaştığı bildirildi.

7 milyon 523 bin 716 doz aşı uygulandı

Sağlık Bakanlığının açıklamasında bugüne kadar 5 milyon 331 bin 780 kişiye ilk doz aşının, 2 milyon 191 bin 936 kişiye de ikinci dozun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 7 milyon 523 bin 716 doz aşı uygulandığı kaydedildi.