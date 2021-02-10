Son dakika! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 61 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 61 kişi hayatını kaybetti

10.02.2021 13:47
Son dakika! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 61 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 61 artarak 58 bin 686'ya yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 61 artarak 58 bin 686'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 61 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 585 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 611'inin hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece toplam can kaybının 58 bin 686'ya, vaka sayısının da 1 milyon 488 bin 981'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 743'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 272 bin 287 olduğunu ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede yapılan toplam test sayısının 9 milyon 831 bin 993'e ulaştığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 61 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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