Son dakika: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 65 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 65 artarak 58 bin 751'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 65 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 474 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 552'sinin hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 58 bin 751'e, vaka sayısının da 1 milyon 496 bin 455'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 735'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 278 bin 857'ye ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 9 milyon 885 bin 913 olduğunu kaydetti.

Ülkede "kırmızı" seviyesinde şehrin kalmadığını yineleyen Lari, 36 şehrin "turuncu", 178 şehrin "sarı" ve 234 şehrin de "mavi" bölgeler olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.