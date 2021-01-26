Son dakika! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 79 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 79 artarak 57 bin 560'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 79 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 420 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 590'ının hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57 bin 560'a, vaka sayısının da 1 milyon 385 bin 706'ya çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 38'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 177 bin 367'ye ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 9 milyon 15 bin 376 olduğunu kaydetti.

Ülkede kırmızı seviyesinde şehrin kalmadığını ifade eden Sözcü Lari, 18 şehrin turuncu, 154 şehrin sarı ve 276 şehrin de mavi olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.